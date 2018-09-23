Онлайн-видеотрансляция, "Динамо" - "Десна": Премьер-лига 9-й тур

Киевляне принимают команду из Чернигова на НСК "Олимпийский".

Сегодня в Киеве проходит матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на своем поле черниговскую "Десну".

На поле сойдутся команды, которые занимают 3-е и 7-е места в турнирной таблице УПЛ, сообщает официальный сайт соревнований.

Динамо подошло к этой игре в плохом психологическом состоянии, после серии из шести матчей без побед подряд. Смогут ли киевляне сегодня прервать эту серию?

В свою очередь, черниговская "Десна" более чем уверенно выступает как для новичка элитного дивизиона, занимая место в середине турнирной таблицы.

Матч "Динамо" - "Десна" начнется в 17.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.