Онлайн-видеотрансляция, "Динамо" - "Десна": Премьер-лига 9-й тур
16:55, 23 сентября 2018Футбол
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Киевляне принимают команду из Чернигова на НСК "Олимпийский".
Динамо проведет домашний матч с черниговской Десной / fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в Киеве проходит матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на своем поле черниговскую "Десну".
На поле сойдутся команды, которые занимают 3-е и 7-е места в турнирной таблице УПЛ, сообщает официальный сайт соревнований.
Динамо подошло к этой игре в плохом психологическом состоянии, после серии из шести матчей без побед подряд. Смогут ли киевляне сегодня прервать эту серию?
В свою очередь, черниговская "Десна" более чем уверенно выступает как для новичка элитного дивизиона, занимая место в середине турнирной таблицы.
Матч "Динамо" - "Десна" начнется в 17.00 по киевскому времени.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.
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