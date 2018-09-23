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ФФУ подготовила заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА

11:59, 23 сентября 2018
Футбол
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Суперкубок УЕФА в 2021-м году могут разыграть на киевском НСК "Олимпийский" / uefa.com

Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко, сообщает SportArena со ссылкой на эфир телеканала Футбол 1.

Павелко также отметил, что матч может пройти в Киеве на НСК Олимпийский в 2021 году.

В мае этого года столица Украины уже принимала финал Лиги чемпионов, в котором встречались испанский Реал из Мадрида и английский Ливерпуль (3:1).

Тогда, после успешного проведения финала ЛЧ в ФФУ планировали побороться за организацию финала Лиги Европы.

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Теги: #футбол#ФФУ#Суперкубок УЕФА#Андрей Павелко