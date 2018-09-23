ФФУ подготовила заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА

Президент федерации Андрей Павелко также отметил, что матч может пройти в Киеве на НСК Олимпийский в 2021 году.

Федерация футбола Украины подготовила все необходимые документы для подачи заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА.

Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко, сообщает SportArena со ссылкой на эфир телеканала Футбол 1.

Павелко также отметил, что матч может пройти в Киеве на НСК Олимпийский в 2021 году.

В мае этого года столица Украины уже принимала финал Лиги чемпионов, в котором встречались испанский Реал из Мадрида и английский Ливерпуль (3:1).

Тогда, после успешного проведения финала ЛЧ в ФФУ планировали побороться за организацию финала Лиги Европы.