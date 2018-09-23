Раванелли ушел в отставку с поста главного тренера ФК «Арсенал-Киев»

Отставка итальянского специалиста была принята руководством клуба.

49-летний итальянский специалист Фабрицио Раванелли решил завершить свое сотрудничество в качестве главного тренера ФК «Арсенал-Киев».

Об этом он официально известил общественность на послематчевой пресс-конференции по окончании домашней игры 9-го тура УПЛ против донецкого «Олимпика» (1:3), сообщает Медиацентр ФК «Арсенал-Киев».

Отставка Фабрицио Раванелли была принята руководством ФК «Арсенал-Киев».

Напомним, что со столичными «канонирами» известный в мире футбола игрок, а потом тренер начал работать с 22 июня 2018 года.

Во главе с Фабрицио Раванелли ФК «Арсенал-Киев» провел в украинской Премьер-лиге в сезоне 2018/19 девять поединков, из которых по разу выиграл и сыграл вничью и потерпел семь поражений. На данный мсомент команда, имея в активе лишь 4 очка, занимает последнее 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.