Олимпик обыграл Арсенал в заключительном матче дня украинской Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:3.

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором киевский "Арсенал" принимал донецкий "Олимпик" и проиграл сопернику.

Матч завершился со счетом 1:3, сообщает официальный сайт соревнования.

Киевляне лишь первые 15 минут и 8 минут в начале второго тайма удерживали равновесие в счете в игре с донецкой командой.

Счет в матче на 16-й минуте игры открыл "Олимпик". После оригинального розыгрыша мяча дончанами Балашов отпасовал низом на Вакуленко, а тот расстрелял Будюка с близкой дистанции.

В начале второго тайма, на 58-й минуте, игрок "Арсенала" Сергей Гринь классно убрал соперника ловким движение в штрафной и пробил точно в нижний угол ворот Махновского - 1:1. Впрочем, уже на 66-й минуте дончане вновь вышли вперед - Гришко расстрелял ближний угол ворот соперника, после подачи с углового на левом фланге в исполнении Балашова - 1:2. А на 82-й минуте точку в матче поставил Дегтярев. Игрок "Олимпика" реализовал выход один на один с голкипером точным ударом в нижний угол, после передачи от Вакуленко - 1:3.

Таким образом, "Олимпик" набрал 12 очков и взлетел в турнирной таблице украиснкой Премьер-лиги с предпоследнего 11-го на 4-6 места, который оспаривает с полтавской "Ворсклой" и луганской "Зарей".

В свою очередь, у "Арсенала" осталось 4 очка и последнее 12-е место в УПЛ.