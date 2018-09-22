Львовское дерби в Премьер-лиге завершилось голевой ничьей

Матч между ФК "Львов" и "Карпатами" закончился со счетом 1:1.

Во Львове завершился матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" и ФК "Львов" разошлись ничьей.

Матч завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Голы в этом матче были забиты в течение 5 минут в середине второго тайма. На 74-й минуте Сергей Мякушко открыл счет. Игрок открыл счет красивым прямым ударом со штрафного метров с 35-ти.

Но, уже спустя 4 минуты, на 78-й, Артур Западня прошел по левому флангу и отдал передачу на ближний угол вратарской, откуда Бруно и нанес удар в одно касание - ничья. Кстати, Атур вышел на поле на замену лишь за 3 минуты до гола.

Таким образом, "Львов" набрал 10 очков и догнал "Мариуполь" и "Десну" в борьбе за 6-8 места в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, у "Карпат" 9 баллов и они 9-11 места с "Черноморцем" и "Олимпиком".