"Мариуполь" неожиданно выиграл у "Александрии" в матче УПЛ

Предпоследняя команда турнира обыграла вторую в турнирной таблице.

В Мариуполе завершился стартовый матч 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал "Аленксандрию".

Команда, которая занимает предпоследнее место в турнирной таблице - Мариуполь - неожиданно обыграл вторую команду УПЛ Александрию со счетом 1:0, сообщает официальный сайт лиги.

Единственный гол в игре был забит на 7-й минуте.

Хозяева поля мощно начали игру и в одной из первых же атака последовал простой заброс за головы защитникам гостей на ход Фомину, который ворвался в штрафную и с острого угла пробил в ближний от Панькива угол - голкипер ошибся и пропустил гол.

Таком образом, "Мариуполь" набрал 10 очков и переместился сразус 11-го на 6-7 места, которые он делит с черниговской "Десной". В свою очередь, у "Александрии" осталось 16 баллов и 2-е место в таблице УПЛ.