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"Мариуполь" неожиданно выиграл у "Александрии" в матче УПЛ

15:58, 22 сентября 2018
Футбол
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Фомин забил победный гол "Мариуполя" в матче с "Александрией" / fcmariupol.com

Команда, которая занимает предпоследнее место в турнирной таблице - Мариуполь - неожиданно обыграл вторую команду УПЛ Александрию со счетом 1:0, сообщает официальный сайт лиги.

Единственный гол в игре был забит на 7-й минуте.

Хозяева поля мощно начали игру и в одной из первых же атака последовал простой заброс за головы защитникам гостей на ход Фомину, который ворвался в штрафную и с острого угла пробил в ближний от Панькива угол - голкипер ошибся и пропустил гол.

Таком образом, "Мариуполь" набрал 10 очков и переместился сразус 11-го на 6-7 места, которые он делит с черниговской "Десной". В свою очередь, у "Александрии" осталось 16 баллов и 2-е место в таблице УПЛ.

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Теги: #Мариуполь#УПЛ-2018/19