Экс-игроку "Шахтера" Бланко-Лещуку предложили выступить за сборную Украины

Футболист не заигран за сборную Аргентины.

Имеющий украинские корни аргентинский форвард Густаво Бланко-Лещук признался, что у него есть предложение играть за сборную Украины.

Об этом игрок заявил в интервью испанскому As, сообащет Sport.ua.

«Мне предложили играть за сборную Украины. Пока что мы на таком этапе. Да, такая возможность есть, но у меня нет украинского паспорта. Но я могу его получить.

Если так случится, я смогу играть за Украину в матчах чемпионата Европы.

Язык? Придется еще подучить, но я уже его частично знаю. Много русских слоав знаю, много украинских», - отметил Густаво.

Сейчас Бланко-Лещук на правах аренды выступает за «Малагу». В УПЛ он ранее играл за львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер».