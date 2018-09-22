цей матеріал доступний українською

Экс-игроку "Шахтера" Бланко-Лещуку предложили выступить за сборную Украины

14:13, 22 сентября 2018
Футбол
437 0
Бланко-Лещук может сыграть в составе сборной Украины / Football.ua

Об этом игрок заявил в интервью испанскому As, сообащет Sport.ua

«Мне предложили играть за сборную Украины. Пока что мы на таком этапе. Да, такая возможность есть, но у меня нет украинского паспорта. Но я могу его получить.

Если так случится, я смогу играть за Украину в матчах чемпионата Европы.

Язык? Придется еще подучить, но я уже его частично знаю. Много русских слоав знаю, много украинских», - отметил Густаво.

Сейчас Бланко-Лещук на правах аренды выступает за «Малагу». В УПЛ он ранее играл за львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#сборная Украины