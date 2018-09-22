Экс-игроку "Шахтера" Бланко-Лещуку предложили выступить за сборную Украины
14:13, 22 сентября 2018Футбол
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Футболист не заигран за сборную Аргентины.
Бланко-Лещук может сыграть в составе сборной Украины / Football.ua
Имеющий украинские корни аргентинский форвард Густаво Бланко-Лещук признался, что у него есть предложение играть за сборную Украины.
Об этом игрок заявил в интервью испанскому As, сообащет Sport.ua.
«Мне предложили играть за сборную Украины. Пока что мы на таком этапе. Да, такая возможность есть, но у меня нет украинского паспорта. Но я могу его получить.
Если так случится, я смогу играть за Украину в матчах чемпионата Европы.
Язык? Придется еще подучить, но я уже его частично знаю. Много русских слоав знаю, много украинских», - отметил Густаво.
Сейчас Бланко-Лещук на правах аренды выступает за «Малагу». В УПЛ он ранее играл за львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер».
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