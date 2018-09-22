Сборная Украины может провести матчи в Днепре и Полтаве

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил о расширении географии матчей национальной национальной сборной.

Национальная сборная Украины может провести ноябрьский матч с Турцией на Днепр-Арене.

Также принять главную команду страны имеет шанс Полтава, заявил президент ФФУ Андрей Павелко, сообщает SportArena со ссылкой на ТК Футбол.

«География матчей сборной Украины будет расширяться. Исполком ФФУ поддерживает идею, чтобы матчи сборной проходили в разных городах и дарили болельщикам радость от общения с футболистами», — заявил Павелко.

«Мы видим, что в каждом городе, где сборная играет, мы проводим открытые тренировки, общения с болельщиками, социальные акции. Я считаю, что в коллективе нынешней сборной есть уже своя аура. Дай Бог, чтобы в будущем мы видели в игре сборной рисунок, который нравится болельщикам».

Напомним, в следующем матче Лиги наций Украина примет чехов в Харькове, а первую игру отбора на Евро-2020 сине-желтые проведут во Львове.