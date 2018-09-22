Шахтер организовал тренировки для детей с ограниченными возможностям в Ивано-Франковске

С ребятами работают 5 наставников-волонтеров, прошедших обучение на специальном тренерском модуле.

21 сентября в Ивано-Франковске состоялась первая тренировка «Давай, играй!» для детей с ограниченными возможностями

В группе будут тренироваться 20 детей, дважды в неделю они смогут проходить реабилитацию, играя в футбол, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

С ребятами работают 5 наставников-волонтеров, прошедших обучение на специальном тренерском модуле. В первом занятии приняли участие 18 детей с ментальными и физическими особенностями развития.

Ивано-Франковск – один из 11 городов, в которых по инициативе фонда Shakhtar Social и в партнерстве с ДТЭК реализуется социальный проект по развитию массового детского футбола.

Отметим, что в августе в рамках «Давай, играй!» дети с ограниченными возможностями также начали тренироваться в Мариуполе. В ближайших планах – открытие аналогичных групп в других городах. Ожидается, что до конца 2018 года футболом на площадках проекта станут заниматься порядка 100 детей с особыми потребностями.