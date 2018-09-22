​​​​​​​Украина в еврокубках: неожиданный Шахтер, предсказуемая Ворскла и очень слабое Динамо

Донецкий Шахтер столкнулся с неожиданно большим сопротивлением дебютанта главного еврокубка – немецкого Хоффенхайма, который чувствовал себя полностью расковано при чужой публике и на чужом стадионе, совершенно не стесняясь показывать атакующий футбол и забив, в итоге, два гола в Харькове.

А вот киевское Динамо, в очередной раз, неприятно удивило публику. Киевляне продлили свою безвыигрышную серию до 6 матчей, не смогли обыграть самую слабую команду своей группы и вновь получили целую порцию вполне заслуженных упреков в свой адрес.

Шахтер 2-2 Хоффенхайм

Шахтер считался фаворитом стартового матча против Хоффенхайма. Возможно, только потому, что с этим немецким клубом мы не очень хорошо знакомы. Когда речь заходит о Хоффенхайме, все сразу же говорят о его молодом тренере. Совсем недавно Юлиану Нагельсманну исполнился 31 год, а в среду он стал самым молодым специалистом в истории Лиги чемпионов. Прежде это достижение принадлежало белорусу Виктору Гончаренко, который установил его с борисовским БАТЭ, а сейчас тренирует московский ЦСКА.

Нагельсманн — не просто самой молодой тренер, он считается одним из самых перспективных специалистов в европейском футболе. В своей работе он использует самые последние технические инновации. Он постоянно учится и развивается. Он очень разнообразен в тактическом смысле. Не удивительно, что на Нагельсманна уже давно с интересом поглядывают европейские топ-клубы. Говорят, что он был одним из кандидатов на работу в Баварии и Реале, когда оттуда уходили Анчелотти и Зидан соответственно. Но, судя по всему, в топ-клубы Нагельсманн не спешит. Он выстраивает свою карьеру шаг за шагом и не перепрыгивает через ступеньки. Где-то полгода назад было объявлено, что летом 2019-го он возглавит Лейпциг — один из самых интересных проектов в европейском футболе. Безусловно, это шаг вперед по сравнению с Хоффенхаймом, но это далеко не топ-клуб. Во всяком случае, на сегодняшний день.

А вот настоящих звезд в сегодняшнем Хоффенхайме нет. Разве что хорват Крмарич, которого украинские болельщики должны помнить, как автора двух мячей в ворота сборной Украины в решающем матче отбора к ЧМ-2018. С другой стороны, эта команда во второй раз подряд пробилась в зону Лиги чемпионов по результатам сезона в бундеслиге. Но если год назад Хоффенхайм не прошел квалификацию, то теперь оказался в групповом турнире напрямую.

Что касается Шахтера, то он переживает наиболее масштабную перестройку за последние годы. Еще вчера у Фонсеки был неприкасаемый стартовый состав, в котором варьировалась только пара центральных защитников. А сегодня португалец ищет замену сразу четырем важнейшим исполнителям — Срне, Фреду, Бернарду и Факундо. Точнее, замена у главного тренера есть, вот только на все освободившиеся позиции у него не меньше двух претендентов. Причем, каждый из них уступает «предшественнику» и по мастерству, и по опыту, и по авторитету внутри коллектива.

Любопытно, что пока Фонсека отдает предпочтение игрокам, адаптированным к украинским условиям. За место на правом фланге обороны конкурируют Бутко и Данченко, конкуренцию на позиции форварда уже выиграл Жуниор Мораеш, рядом со Степаненко чаще всего играет Алан Патрик, тогда как Бернарда номинально заменил Веллингтон Нем. В то же время «стопроцентные» новички пока только присматриваются и к Шахтеру, и к украинскому футболу в целом. Да, Шахтер воспитал не одного игрока для сборной Бразилии, но адаптация каждого из них проходила достаточно долго.

Очевидно, что сейчас у Фонсеки не настолько мощная и монолитная команда, как это было год назад. Пока все ее паззлы вновь соединятся в одно целое, пройдет немало времени. Вполне возможно, чтобы сделать очередной шаг вперед, нужно будет немного отодвинуться назад. Собственно, стартовая игра в групповом турнире предстартовые опасения подтвердила…

В матче против Хоффенхайма справа в обороне Фонсека отдал предпочтение более опытному Бутко, в центре защиты сыграли Ракицкий и Хочолава, а вот травмированного Нема заменил Болбат, о чем главный тренер объявил заранее. Сложно сказать, почему Шахтер так долго вкатывался в игру, но первый тайм команда провалила. Горняки пропустили быстрый гол, могли пропускать еще, не обошлось и без «дежурной» результативной ошибки в исполнении Андрея Пятова. Впрочем, Фонсека за своего голкипера стоит горой. Судя по всему, о замене Пятова в ближайшее время не может быть и речи.

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Шахтер «проснулся» только после перерыва. Но сравнять счет никак не удавалось. Полностью выпал из игры Марлос, не получались фирменные диагонали у Ракицкого, молчал правый фланг, где очень пассивно действовал Бутко. Зато удачно вошел в игру новичок Майкон, который и сравнял счет красивым ударом издалека. После этого Шахтер был близок к тому, чтобы вырвать победу, но откровенно не повезло Тайсону.

Наверное, ничья стала наиболее справедливым исходом, но в большей степени она устроила гостей. Шахтер потерял очки на своем поле, где допускает осечки крайне редко. А тут еще и Лион неожиданно обыграл Манчестер Сити на территории англичан. После этого горожане будут только злее. Они все равно остаются главным фаворитом группы, а Лион получил дополнительную фору в три очка, на которую изначально не рассчитывал. Более того, теперь сложно рассчитывать, что на последний тур Гвардьола привезет в Харьков немотивированную команду, как это было в прошлом году.

В следующем туре Хоффенхайм примет на своем поле обозленный Манчестер Сити, тогда как Шахтер отправится в гости к Лиону. И тут уже горнякам совершенно точно нельзя проигрывать, ибо, в таком случае, о выходе из группы можно будет забыть.

Динамо 2-2 Астана

Разговоры о возможной отставке Хацкевича не утихают, а Динамо перед игрой с Астаной не могло победить пять раз подряд. После встречи с чемпионом Казахстана безвыигрышная серия киевлян увеличилась до шести матчей. А что касается отставки, то, после упущенной победы над Астаной, Хацкевич сказал, что этот вопрос уже давно неактуален.

Любопытны и высказывания некоторых из его подопечных. Виктор Цыганков признался, что сейчас у Динамо ничего не получается, а по словам Николая Морозюка, каждый из соперников сейчас знает, что у этого Динамо можно выиграть.

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Знала об этом и Астана, начинавшая сезон под руководством Романа Григорчука. Но, после двух поражений от загребского Динамо в квалификации Лиги чемпионов, украинца отстранили от работы с командой, и сейчас у нее временный наставник.

Если отбросить стартовые 15 минут, в течение которых киевляне играли с большим преимуществом, это был матч равных соперников, в котором гости хотели победить не меньше хозяев. Но дело здесь не только в желании. Дело в том, что класс Астаны в этой игре был абсолютно сопоставим с классом Динамо. И это уже совсем тревожный звонок и для Хацкевича, и для Динамо, и для клубного руководства.

Впрочем, клубное руководство продолжает хранить молчание. Похоже, адекватной замены Хацкевичу сейчас нет. Наверное, уже и сам Игорь Суркис понимает, что, если Динамо снова возглавит специалист с динамовским сердцем, результат будет таким же. Но пригласить кого-то со стороны, того же Григорчука или Вернидуба, он по-прежнему не готов. Не говоря уже об авторитетном иностранном специалисте, который тут же предъявит требования и по зарплате, и по трансферам, и по вмешательству руководства в дела команды.

Через две недели соперником киевлян станет чешский Яблонец, который, как и Динамо, в четверг тоже пропустил на последних минутах. Но если динамовцы упустили победу, то Яблонец не смог удержать ничью в гостевой игре против французского Ренна (1:2).

Арсенал 4-2 Ворскла

От этого выезда можно было ждать чего угодно, только не набранных гостями очков. Ворскла может гордиться одним только выходом в групповой турнир Лиги Европы. Благодаря ему клуб неплохо заработает. Возможно, перед футболистами наконец-то закроют долги, которые тянутся много месяцев. А еще об этом матче когда-то можно будет рассказывать детям и внукам.

На беду Ворсклы, Унаи Эмери выставил очень даже боевой состав. И хорошо, что канониры включились в игру не сразу. Они понимали, что забьют ровно в тот момент, когда захотят. Или же полтавчане «привезут» себе гол сами.

Собственно, так оно и вышло. Первый гол Арсенала состоялся в результате ошибки гостей. А после перерыва лондонцы ненадолго включили высокие обороты и отличились еще трижды. На этом активность Арсенала закончилась, чем воспользовалась Ворскла. Благодаря двум голам в оставшееся время полтавчане возвращаются домой с высоко поднятой головой. Упрекнуть их не в чем — на большее команда Василия Сачко просто не способна.

Во втором туре Ворскла примет лиссабонский Спортинг. Разница в классе снова будет значительной, но не настолько огромной, как было в Лондоне. Плюс, за Ворсклу сыграют родные стены. Также можно рассчитывать на недооценку со стороны гостей. Наконец, у нынешнего Спортинга немало проблем в следствие необдуманных действий скандального президента. В общем, при определенной доле везения, вполне можно зацепиться за ничью. Чего Ворскле и остается пожелать.

Кирилл Стадниченко