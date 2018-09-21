Месси признан игроком недели Лиги чемпионов УЕФА
16:19, 21 сентября 2018Футбол
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Аргентинский нападающий "Барселоны" сделал хет-трик в ворота ПСВ.
Месси стал главным героем первого матча "Барселоны" в новом сезоне Лиги чемпионов / Reuters
Нападающий испанской "Барселоны" и национальной сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов УЕФА.
Футболист опередил в опросе трех другмх конкурентов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Конкурентами были Джеймс Мильнер и з английского "Ливерпуля", Набиль Фекир ("Олимпик" Лион, Франция) и Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия).
Месси превзошел всех конкурентов блягодаря хет-трику в ворота голландского ПСВ в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Как сообщал УНИАН, матч "Барселона" - ПСВ завершился со счетом 4:0.
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