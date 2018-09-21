Тренер турецкого Акхисара назвал Селезнева 12-м игроком Краснодара

Тренер турецкой команды был крайне разочарован действиями украинского футболиста своей команды в матче с российским клубом.

Главный тренер турецкого Акхисара Джем Кавчак раскритиковал украинского форварда Евгения Селезнева за его игру в матче с Краснодаром (0:1) в Лиге Европы.

«Не хотелось бы быть слишком резким, но сегодня сложилось ощущение, что Евгений Селезнев был 12-м игроком команды соперника. На протяжении 80 минут встречи он падал в простых ситуациях и сигнализировал судье о якобы нарушенных на нем правилах», — цитирует тренера SportArena со ссылкой на ТАСС.

«Да, последние 10 минут Селезнев провел с гораздо большей самоотдачей за нашу команду, но в любом случае это никуда не годится».

«Очень надеюсь, что данная манера игры была для меня лишь иллюзией, и я ошибаюсь. Он не играл четыре матча из-за дисквалификации и, возможно, потерял форму. Я проведу с ним отдельную беседу в спокойной обстановке, мы разберем данный матч и причины его низкого качества игры».

Украинец провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. Всего в нынешнем сезоне на его счету 4 игры и 1 гол за Акхисар.