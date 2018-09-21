Цыганков: сейчас у Динамо вообще ничего не получается

Один из лидеров столичного клуба оценил игру команды в стартовом матче еврокубка.

Киевское «Динамо» упустило победу на добавленных минутах матча с «Астаной в Лиге Европы, сыграв вничью 2:2.

Виктор Цыганков и Виталий Буяльский, которые организовали первый гол в матче, после игры не скрывали своего разочарования результатом, сообщает официальный сайт телеканала Футбол 1.

«Испытываю разочарование. Снова пропускаем на последних минутах со стандарта. Тяжело это комментировать – сейчас вообще ничего не получается. Вроде бы начали матч здорово. Но опять-таки нужно играть надежнее в обороне. Свои моменты у нас были», - отметил Цыганков.

В свою очередь, Буяльский сказал: «Эмоций - нет. Просто опустошение. На последних минутах потеряли очки. Мы контролировали игру до 94 минуты – потом стандарт и пропущенный гол».

Киевляне дважды вели в счете, но в результате упустили победу на пятой добавленной к основному времени минуте.

В другом матче группы Ренн обыграл Яблонец (2:1). Следующую встречу Динамо проведет на выезде против Яблонца 4 октября.