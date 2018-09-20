Английский "Арсенал" предсказуемо обыграл полтавскую "Ворсклу" в матче Лиги Европы

Игра завершилась со счетом 4:2.

В Лондоне завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Арсенал" принимал на своем поле полтавскую "Ворсклу" и уверенно обыграл соперника.

Матч завершился со счетом 4:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Лондонцы имели преимущество на протяжении большей части матча и логично довели игру до крупной победы.

Украинская команда сумела удержать свои ворота "сухими" лишь на протяжении первого получаса игры, пока соперник втягивался в матч. А на 32-й минуте Кравченко ошибся на половине соперника и полтавчане попались на контратаке. Мхитарян протащил мяч, отдал на фланг Ивоби, тот прострелил в штрафную, откуда Пьер-Эрик Обамеянг низом пробил мимо голкипера полтавчан Шуста - прямо в угол ворот - 1:0.

А уже во втором тайме хозяева поля включили высокие скорости и быстро нарастили преимущество. На 49-й минуте Мхитарян уже ассистировал, с левого фланга навесив к линии вратарской, откуда ДанниУэлбек головой переправил мяч в ворота. На 56-й минуте после того, как мяч в центре поля потерял Кобахидзе, вновь хозяева наказали Ворсклу за ошибку. Мхитарян отдал передачу Обамеянгу на ход по центру, а тот из-за пределов штрафной низом пробил мимо Шуста и сделал дубль - 3:0. Наконец, на 74-й минуте Сократис забросил мяч в штрафную на ход Лихштайнеру, который прострелил к линии вратарской, откуда практически по пустым воротам пробил Месут Озил - 4:0.

Лишь после этого хозяева поля немного успокоились и позволили гостям сократить счет. На 77-й минуте полтавчане с левого фланга пробили штрафной, последовал навес, хозяева отбились, но далеко вынести мяч не сумели, после чего Чеснаков метров с 15 пробил под перекладину - 1:4. А уже в добавленное арбитром время, на 90+4 минуте Вячеслав Шарпар забил второй гол в ворота хозяев поля.

Таким образом, "Арсенал" одержал первую победу в групповом этапе турнира.