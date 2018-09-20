Киевское Динамо упустило важную победу в Лиге Европы над Астаной

Матч завершился со счетом 2:2.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" принимало "Астану" из Казахстана.

Матч завершился со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне достаточно активно начали матч и уже на 11-й минуте Виктлор Цыганков открыл счет. Сам автор гола сыграл в стенку с Виталием Буяльским, который идеально скинул мяч на партнера, и тот метров с 20-ти пробил точно под штангу - 1:0.

Впрочем, после этого киевляне сильно сдали позиции, чем немеделнно воспользовался соперник. Команда из Казахстана пошла вперед и на 21-й минуте сумела сравнять счет. В этом эпизоде Кабананга с правого фланга навесил точно на голову Аничичу, который с линии вратарской расстрелял ворота - 1:1.

Динамо вновь пошло в атаку большими силами и в концовке первого тайма все-таки сумело выйти вперед. Уже в добавленное арбитром время, на 45+2 минуте, после нехитрого навеса Вербича голкипер выпустил мяч из рук прямо на Дениса Гармаша, который фактически расстрелял уже пустые ворота - 2:1.

После перерыва украинский клуб не смог увеличить преимущество. Более того, соперник имел немало возможностей для того, чтобы сравнять счет. А уже в добавленное арбитров время, на 90+3 минуте, Роман Муртазаев воспользовался навесом с фланга и головой "воткнул" мяч в ворота соперника - 2:2.

В итоге, "Динамо" не смогло одержать даже скромную победу над не самым сильным соперником на старте еврокубка, довольствовавшись лишь ничьей.