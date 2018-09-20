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Шахтер проведет в Запорожье открытый отбор детей в свою Академию

20:58, 20 сентября 2018
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; проведет в Запорожье отбор детей в клубную Академию / shakhtar.com

96 детей продемонстрируют свои футбольные таланты в рамках однодневных соревнований в присутствии селекционеров Академии ФК «Шахтер», сообщается на официальном сайте донецкого клуба.

Самые способные ребята будут приглашены на просмотр.

Начало регистрации – в 13:00, старт соревнований – в 14:00. При себе участникам необходимо иметь свидетельство о рождении и экипировку (футболка, шорты, спортивная обувь, гетры, щитки). Предварительная регистрация доступна по адресу shtd.mbsoccerevents.com. Партнер мероприятия – школа «Мастер мяча».

Ранее Shakhtar Social провел Talent Day в Харькове, Львове, Мариуполе и Черновцах. В июле по результатам мариупольского отбора в Академию «Шахтера» был принят 13-летний Максим Деркач из Черноморска (Одесская область), ныне тренирующийся с командой U14.

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Теги: #ФК Шахтер#Шахтер социальный проект