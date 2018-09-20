Несколько игроков "Динамо" кардинально сменили имидж перед матчем с "Астаной" (фото)
17:35, 20 сентября 2018Футбол
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Защитники Никита Бурда и Виталий Миколенко, а также хавбек Виталий Буяльский побрились "под ноль" .
Футболисты "Динамо" сменили прически перед стартом в Лиге Европы.
Побрились "под ноль" защитники Никита Бурда и Виталий Миколенко, а также хавбек Виталий Буяльский.
В новом образе игроки тренировались перед матчем 1-го тура Лиги Европы против "Астаны", который состоится 20 сентября в 19:55 на "Олимпийском".
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Болельщики предполагают, что ребята сделали это на удачу, хотя остальные динамовцы волосы оставили.
Напомним, ранее Виктор Цыганков пообещал побриться налысо, если "Динамо" станет чемпионом.
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