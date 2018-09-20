Несколько игроков "Динамо" кардинально сменили имидж перед матчем с "Астаной" (фото)

Защитники Никита Бурда и Виталий Миколенко, а также хавбек Виталий Буяльский побрились "под ноль" .

Футболисты "Динамо" сменили прически перед стартом в Лиге Европы.

Побрились "под ноль" защитники Никита Бурда и Виталий Миколенко, а также хавбек Виталий Буяльский.

В новом образе игроки тренировались перед матчем 1-го тура Лиги Европы против "Астаны", который состоится 20 сентября в 19:55 на "Олимпийском".

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Болельщики предполагают, что ребята сделали это на удачу, хотя остальные динамовцы волосы оставили.

Напомним, ранее Виктор Цыганков пообещал побриться налысо, если "Динамо" станет чемпионом.