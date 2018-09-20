Наибольший скачок: Украина ворвалась в ТОП-30 футбольных сборных мира
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг лучших сборных мира.
Сборная Украины поднялась на 6 позиций и занимает 29 место.
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Такой скачок стал возможен благодаря двум победам на старте Лиги наций – над Чехией (2:1) и Словакией (1:0).
Тем временем в топ-10 Бельгия делит теперь первое место с чемпионом мира Францией.
Следующий рейтинг будет опубликован 25 октября.
РЕЙТИНГ ФИФА
(от 20 сентября 2018 года)
1.(2) Бельгия - 1729
1.(1) Франция - 1729
3.(3) Бразилия - 1663
4.(4) Хорватия - 1634
5.(5) Уругвай - 1632
6.(6) Англия - 1612
7.(7) Португалия - 1606
8.(8) Швейцария - 1598
9.(9) Испания - 1597
10.(9) Дания - 1581
...26.(26) Словакия* - 1491
...29.(35) УКРАИНА - 1483
...47.(44) Чехия* - 1418