Наибольший скачок: Украина ворвалась в ТОП-30 футбольных сборных мира

Сборная Украины поднялась на 6 позиций и занимает 29 место.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг лучших сборных мира.

Сборная Украины поднялась на 6 позиций и занимает 29 место.

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Такой скачок стал возможен благодаря двум победам на старте Лиги наций – над Чехией (2:1) и Словакией (1:0).

Тем временем в топ-10 Бельгия делит теперь первое место с чемпионом мира Францией.

Следующий рейтинг будет опубликован 25 октября.

РЕЙТИНГ ФИФА

(от 20 сентября 2018 года)

1.(2) Бельгия - 1729

1.(1) Франция - 1729

3.(3) Бразилия - 1663

4.(4) Хорватия - 1634

5.(5) Уругвай - 1632

6.(6) Англия - 1612

7.(7) Португалия - 1606

8.(8) Швейцария - 1598

9.(9) Испания - 1597

10.(9) Дания - 1581

...26.(26) Словакия* - 1491

...29.(35) УКРАИНА - 1483

...47.(44) Чехия* - 1418