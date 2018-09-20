Стала известна причина спорного удаления Роналду в матче ЛЧ, после которого он расплакался

На 29-й минуте встречи главный арбитр Феликс Брых показал красную карточку португальскому футболисту.

Итальянское издание Sky Sport Italia выяснило причину удаления нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии».

Как передает Football-Italia.net, главный судья встречи немец Феликс Брых не видел момент, когда португалец нарушил правила против защитника испанского клуба Джейсона Мурильо, и обратился за советом к своему помощнику, который находился у лицевой линии. Ассистент Марко Фритц заявил, что Роналду схватил своего оппонента за волосы, и подтвердил, что форвард должен быть наказан прямой красной карточкой.

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Напомним, на 29-й минуте встречи главный арбитр Феликс Брых показал красную карточку португальскому футболисту.

Покидая поле, Роналду не смог сдержать эмоции и расплакался.

Португалец пропустит матч второго тура Лиги чемпионов против швейцарского клуба «Янг Бойз». Если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) классифицирует поведение Роналду как умышленную грубость по отношению к сопернику, то тогда форварду грозит трехматчевая дисквалификация.

Встреча между «Валенсией» и «Ювентусом» завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянского клуба.