Фонсека назвал Хоффенхайм самым сильным соперником Шахтера в этом году

Также он назвал Хоффенхайм "сильной атакующей командой".

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился мнением о первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в Харькове сумел сыграть вничью с Хоффенхаймом, дважды отыгрываясь по ходу матча. Об этом пишет Football.ua.

"Хоффенхайм сильная атакующая команда, они создали большое количество опасных моментов в первом тайме, а мы, в свою очередь, допускали много ошибок в обороне. Мы оставляли для них много пространства, не перекрывали те зоны, которые должны были закрыть"

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"Если кто-то допускает ошибку, люди тут же начинают винить этого игрока, вспоминать все его предыдущие ошибки. Я этого желать не буду. Ошибки случаются, но ничего страшного. Пятов великолепный игрок, его сильные качества не подлегают сомнению, он лучший вратарь Украины. Когда я делаю выбор на позиции вратаря – я никогда не сомневаюсь", — рассказал Фонсека на пресс-конференции после матча.

"Болбат провел неплохой матч. Он играл в тяжелых условиях, Хоффенхайм действовал аккуратно, не давал много пространства и Сергей и вовсе очень редко получал мяч. Позже мы приняли решение поставить Тайсона на левый фланг, потому что он имеет отличную скорость и хорошо комбинирует с Исмаили".

"До сегодняшнего дня, Хоффенхайм был самым сложным соперником для нас в этом году", — добавил Фонсека.