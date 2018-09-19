Реал обыграл Рому в центральном матче дня Лиги чемпионов (результаты всех игр)
23:53, 19 сентября 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 3:0.
Реал обыграл Рому в матче Лиги чемпионов / Reuters
В Европе состоялись матчи второго игрового дня 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в центральном из которых в Мадриде встречались испанский "Реал" и итальянская "Рома" из Рима.
Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Голы забили Иско (на 45-й минуте), Гаррет Бейл, на 58-й и Диас (90+2).
Также сегодня состоялись еще семь матчей 1-го тура соревнований.
Лига чемпионов.
1-й тур.
Бенфика - Бавария - 0:2
Манчестер Сти - Лион - 1:2
Виктория Пльзень - ЦСКА - 2:2
Реал - Рома - 3:0
Валенсия - Ювентус - 0:2
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед - 0:3
Аякс - АЕК - 3:0
Шахтер Хоффенхайм - 2:2
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