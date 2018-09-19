Реал обыграл Рому в центральном матче дня Лиги чемпионов (результаты всех игр)

Игра завершилась со счетом 3:0.

В Европе состоялись матчи второго игрового дня 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в центральном из которых в Мадриде встречались испанский "Реал" и итальянская "Рома" из Рима.

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Голы забили Иско (на 45-й минуте), Гаррет Бейл, на 58-й и Диас (90+2).

Также сегодня состоялись еще семь матчей 1-го тура соревнований.

Лига чемпионов.

1-й тур.

Бенфика - Бавария - 0:2

Манчестер Сти - Лион - 1:2

Виктория Пльзень - ЦСКА - 2:2

Реал - Рома - 3:0

Валенсия - Ювентус - 0:2

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед - 0:3

Аякс - АЕК - 3:0

Шахтер Хоффенхайм - 2:2