Лига Европы: где смотреть матчи украинских команд

Игры "Динамо" и "Ворсклы" покажут специализированные кабельные телеканалы Футбол 1/2.

Сегодя в Киеве и Лондоне состоятся матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в которых "Динамо" сыграет с "Астаной", а "Арсенал" примет "Ворсклу".

Оба матча покажут украинские специализорованные кабельные телеканалы Футбол 1/2.

Большой футбольный веечр начнется с аналитической программы "Путь в Баку" на канале Футбол 1, которая выйдет в эфир в 18.45. В ней эксперты в студии рассмотрят шансы обеих украинских команд в предстоящих матчах. Затем на этом же канале состоится трансляция матча "Динамо" - "Астана".

После этого, на канале Футбол 2 состоится трансляция матча "Арсенал" - "Ворскла" (21.50) и продолжение аналитической программы Путь в Баку (23.55), где эксперты уже подведут итоги выступлений украинских команд в этот день.

Как сообщал УНИАН, матчи Лиги Европы состоятся в четверг, 20 сентября, и начнутся в 20.00 (игра в Киеве) и 22.00 (игра в Лондоне) по киевскому времени.