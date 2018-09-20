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Лондонский Арсенал является явным фаворитом матча Лиги Европы с Ворсклой

10:51, 20 сентября 2018
Футбол
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"Ворскла" низко котируется у букмекеров в матче против Арсенала  / vorskla.com.ua

Английский клуб является явным фаворитом игры, сообщает специализированный портал BetExplorer

Портал собрал данные 22 контор мира, где средний коэффициент на победу украинской команды составляет лишь 24,37 к 1. В то же время, на победу "Арсенала" ставки близки к минимальным - 1,11 к 1, а на ничью - 9,22 к 1.

Матч Арсенал - Ворскла состоится в четверг, 20 сентября, и начнется в 22.00 по киевскому времени. 

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#Ворскла