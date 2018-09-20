Лондонский Арсенал является явным фаворитом матча Лиги Европы с Ворсклой

Аналитики букмекерских контор дают на победу англичан минимальный коэффициент.

Сегодня в Лондоне состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Арсенал" примет на своем поле полтавскую "Ворсклу".

Английский клуб является явным фаворитом игры, сообщает специализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данные 22 контор мира, где средний коэффициент на победу украинской команды составляет лишь 24,37 к 1. В то же время, на победу "Арсенала" ставки близки к минимальным - 1,11 к 1, а на ничью - 9,22 к 1.

Матч Арсенал - Ворскла состоится в четверг, 20 сентября, и начнется в 22.00 по киевскому времени.