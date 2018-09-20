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Динамо является фаворитом в матче Лиги Европы с Астаной на ставках букмекеров

10:29, 20 сентября 2018
Футбол
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Динамо является фаворитом в матче с Астаной / focus.ua

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" примет "Астану" из Казахстана.

Аналитики букмекерских контор считают "Динамо" явным фаворитом матча, сообщает специализированных портал BetExplorer.

На портале объеденены данные 22 контор мира, где средний коэффициент на победу киевлян составляет 1,57 к 1, на ничью - 3,71 к 1, а на победу "Астаны" - 6,72 к 1.

\Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Астана" начнется в четверг, 20 сентября, в 20.00 по киевскому времени.

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#Динамо Киев