Динамо является фаворитом в матче Лиги Европы с Астаной на ставках букмекеров

Аналитики контор предрекают украинской команде легкую победу в матче с командой из Казахстана.

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" примет "Астану" из Казахстана.

Аналитики букмекерских контор считают "Динамо" явным фаворитом матча, сообщает специализированных портал BetExplorer.

На портале объеденены данные 22 контор мира, где средний коэффициент на победу киевлян составляет 1,57 к 1, на ничью - 3,71 к 1, а на победу "Астаны" - 6,72 к 1.

\Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Астана" начнется в четверг, 20 сентября, в 20.00 по киевскому времени.