Шахтер - Хоффенхайм: как это было (фоторепортаж)

Яркий матч в Харькове завершился вничью - 2:2.

В Харькове состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" принимал немецкий "Хоффенхайм".

Матч завершился со счетом 2:2.

Игра была яркой и насыщенной, в которой немецкий клуб-дебютант Лиги чемпионов ни в чем не уступил сопернику.