Шахтер - Хоффенхайм: как это было (фоторепортаж)
22:12, 19 сентября 2018Футбол
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Яркий матч в Харькове завершился вничью - 2:2.
Reuters
В Харькове состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" принимал немецкий "Хоффенхайм".
Матч завершился со счетом 2:2.
Игра была яркой и насыщенной, в которой немецкий клуб-дебютант Лиги чемпионов ни в чем не уступил сопернику.
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