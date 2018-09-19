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Шахтер - Хоффенхайм: как это было (фоторепортаж)

22:12, 19 сентября 2018
Футбол
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Reuters

Матч завершился со счетом 2:2.

Игра была яркой и насыщенной, в которой немецкий клуб-дебютант Лиги чемпионов ни в чем не уступил сопернику.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер