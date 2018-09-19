Шахтер и Хоффенхайм сыграли яркую ничью в стартовом матче сезона ЛЧ

Игра завершилась со счетом 2:2.

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" принимал немемцкий "Хоффенхайм".

Матч завершился со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч оказался равным и конкурентным, а игроки немемцокй команды - дебютанта Лиги чемпионов - вели в счете большую часть времени, позволив горнякам лишь добыть ничью в домашнем матче.

В составе горняков забивали Исмаили и Майкон.

В концовке игры дончане создали ряд опаснейших моментов, но забить победный гол в важнейшей игре на своем поле так и не смогли.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом матча.