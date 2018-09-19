Шахтер и Хоффенхайм сыграли яркую ничью в стартовом матче сезона ЛЧ
21:49, 19 сентября 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 2:2.
Шахтер и Хоффенхайм сыграли вничью в матче Лиги чемпионов / Reuters
В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" принимал немемцкий "Хоффенхайм".
Матч завершился со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч оказался равным и конкурентным, а игроки немемцокй команды - дебютанта Лиги чемпионов - вели в счете большую часть времени, позволив горнякам лишь добыть ничью в домашнем матче.
В составе горняков забивали Исмаили и Майкон.
В концовке игры дончане создали ряд опаснейших моментов, но забить победный гол в важнейшей игре на своем поле так и не смогли.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом матча.
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