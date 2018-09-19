Хацкевич: у «Астаны» сбалансированная команда, больше опасности ждем от атаки

Главный тренер «Динамо» пообщался с журналистами накануне стартового матча группового турнира Лиги Европы против «Астаны».

Главный тренер «Динамо» пообщался с журналистами накануне стартового матча группового турнира Лиги Европы против «Астаны».

"Астана" - достаточно опытная команда. Конечно, среди них есть футболисты своих национальных команд, и то, что они принимают участие в нескольких турнирах, – это их профессиональное обязательство. Футболисты высокого уровня играют по два-три матча в неделю. Относительно соперника, то последнюю игру в чемпионате они провели, применив большие изменения, поэтому видно, что они серьезно готовятся к матчу с нами – в частности, вчера уже тренировались на стадионе «Динамо». Команда имеет большой опыт, на протяжении последних четырех лет стабильно выступает в групповых турнирах европейских турниров, и справедливо находится на лидирующих позициях у себя в чемпионате - оценил соперника наставник киевской команды, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)..

На просьбу объяснить ситуацию с Гармашем тренер ответил:

- Мы тоже должны быть воспитателями. С ним была проведена не одна беседа, в том числе и старшие партнеры разговаривали с ним. Как мы увидели, он все понимает, но самое главное, чтобы он понимал, чего требую от него я на футбольном поле. У нас никаких конфликтов нет, но есть требования, которые должны выполняться. Денис готовится к завтрашнему матчу, а будет он играть или нет – решим завтра.

А на вопрос, оправдались ли прогнозы относительно выздоровления Беседина, отметил:

- К сожалению, восстановление затянулось. Травма оказалась сложнее, чем мы предполагали. Ему еще нужен минимум неделю, после чего врачи определят, готов ли он работать в общей группе или нет.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Динамо" - "Астана".