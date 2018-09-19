Фоменко про назначение тренером сборной Украины: не было денег, плюс языковой барьер

Известный специалист рассказал о том, как стал главным тренером национальной команды Украины, которую впоследствии вывел на Евро-2016.

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко, который сегодня отмечает свой 70-летний юбилей, вспомнил о том, как возглавил национальную сборную.

“Я был главой комитета по сборным в ФФУ. Тогда надо было срочно искать для национальной команды главного тренера. Пробовали пригласить одного, второго, третьего, но у всех были просто заоблачные требования по зарплате. Ну где мы в то время могли взять пять миллионов евро на зарплату тренера?, - вспоминает Фоменко в интервью порталу Панорама

Плюс мы очень боялись языкового барьера. У меня есть опыт работы за рубежом, поэтому я знаю, как это сложно. Если языка не знаешь, то нечего и соваться. В Ираке я выучил слов 200 для того, чтобы донести до игроков хоть какие-то футбольные идеи”.

Украинский специалист тренировал национальную команду с 26 декабря 2012 по 23 июня 2016 года. В отборе ЧМ-2014 команда вышла в плей-офф, где проиграла по сумме двух матчей сборной Франции (2:0 и 0:3), а затем Фоменко вывел сборную на Евро-2016. На турнире во Франции его подопечные проиграли все три матча, после чего тренер объявил о своей отставке.