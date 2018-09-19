"Шахтер" проиграл "Хоффенхайму" в Юношеской лиге УЕФА

Матч завершился со счетом 1:2.

В Харькове на учебно-тренировочной базе "Металлист" завершился матч 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором харьквский "Металлист" проиграл немецкому "Хоффенхайму".

Матч завершился со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Счет в концовке первого тайма открыл Доменико Альберико, реализоввавший пенальти уже в добавленное арбитром время, на 45+1 минуте. А уже во втором тайме, на 61-й минуте, Энес Оллгун забил второй гол немецкого клуба.

На 74-й минуте Андрей Кулаков точным ударом сократил преимущество соперника в счете, но большего горнякам сделать так и не удалось.

Юношесккая лига УЕФА - турнир для команд, составленных из игроков возрастом до 19 лет. Команды в турнире делятся на группы, идентично взрослой Лиге чемпионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером сстоится матч "Шахтер" - "Хоффенхайм". Начало игры - в 19.55.