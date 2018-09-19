Онлайн-трансляция, Шахтер - Хоффенхайм - 2:2: Лига чемпионов, 1-й тур

Горняки начнут новый сезон Лиги чемпионов с домашнего матча против немецкой команды.

Сегодня в Харькове, на поле ОСК "Металлист" состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" примет немецкий "Хоффенхайм".

Это будет первая очная игра двух команд. Ранее пути "Хоффенхайма" и "Шахтера" не пересекались.

Клуб лишь с сезона 2008/09 выступает в высшем дивизионе немецкого футбола - Бундеслиге. А в сезоне 2017/18 «Хоффенхайм» установил рекордное достижение, заняв 3-е место в Бундеслиге и квалифицировавшись в Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019 напрямую.

Хоффенхайм дебютировал в еврокубках в прошлом сезоне, дважды уступив английскому "Ливерпулю" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (1:2 и 2:4), а затем проиграв 3 матча из 6 на групповом этапе Лиге Европы (при двух ничьих и 1 победе), заняв итоговое 4-е последнее место в группе.

В сегодняшнем матче явным фаворитом считается действующий чемпион Украины и постоянный участник еврокубков "Шахтер".

Матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" начнется в Харькове в 19.55.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 2".

Добрый вечер!

Мы начинаем.

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 2. Бутко, 5. Хочолава, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 21. Алан Патрик, 11. Марлос, 50. Болбат, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес

Запасные: 1. Шевченко Ал., 4. Кривцов, 27. Майкон Барберан, 29. Тотовицкий, 74. Коваленко Вик., 94. Данченко О., 99. Фернандо

Хоффенхайм: 1. Бауманн, 3. Кадержабек, 38. Пош, 6. Нордтвейт, 11. Гриллич, 13. Биттенкорт, 16. Шульц Н., 22. Фогт, 27. Крамарич, 28. Салаи, 34. Жоэлинтон

Запасные: 36. Кобель, 24. Хогма, 25. Акпогума, 10. Демирбай, 32. Грифо, 9. Нельсон, 17. Цубер

Матч начался!

1. Игроки Хоффенхайма развели мяч с центра поля. И уже первая попытка атаки немцев неудачная - Салаи вне игры.

2/ Хочолава получает травму в столкновении с соперником при попытке прервать атаку немецкой команды. Судья фиксирует нарушениет правил со стороны игрока "Хоффенхайма".

4. И еще одна массированная атака немцев - проворнее всех оказался вратарь украинской команды Пятов.

5. Немного сумбурная игра на поле в первые минуты.

6. И гол... Гриллич получил мяч из глубины поля, вышел один на один с Пятовым и перебросил вратаря дончан.

7. Степаненко грубо нарушил правила на Салаи. Судья пока карточки не достает.

10. Горняки пытаются атаковать, но пока безуспешно. Мяч доходит до середины поля и возвращается к Пятову...

12. Мораес "сцепился" с вртатарем соперника, тот вынужден был вынести мяч в аут. Но горняки не смогли как следует распорядиться ситуацией..

13. В третий раз подряд рефери финсирует "вне игры" у футболистов Хоффенхайма. Пока защита дончан работает четко.

15. Шахтер очень неудачно разыграл угловой - атакуу соперника просто выдавили защитники немецкой команды.

16. Вторая волна атаки завершилась ударом Исмаили с острого угла - прямо в руки вратарю.

17. Опаснейшая атака немцев - удар Салаи с разворота - ситуацию спасает отличная реакция и сейв Пятова.

19. Исмаили прошел по флангу и прострелил в штрафную сопернитка - никто из партнеров мяч не подхватил.

20. Вторая волна атаки завершилась ударом Бутко и сейвом Бауманна.

21. Угловой в исполнении гастей - Тайсон разряжает обстановку - рикошетом ноги соперника мяч уходит за линию ворот.

22. Ответная атака Шахтера - Марлос отдает пас на Мораеса, но тот проигрывает борьбу защитнику.

23. Немцы разыграли угловой, вновь донецкие бразильцы на высоте - и в прямом, и в переносном смысле.

25. Немецкие фанаты ликуют на трибунах ОСК Металлист. Украинцам пока им ответить нечем...

26. Ракицкий подал штрафной - немцы вновь четко сыграли в обороне.

27. Во второй волне атаки Степаненко ударом головой завершил навес Ракицкого - чуть выше перекладины. Тарас хватается за голову.

28. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Исмаили прошел по флангу, обыграл защитника и пробил в дальний от вратаря угол - красивый гол.

29. Опаснейший ответ немцев - Жоэлинтон едва не выводит гостей вновь вперед.

30. И ответ горняков - команда получила правво на опасный штрафной, но не сумела им распорядиться как следует..

34. Жоэлинтон пытался начать опасную команду своей команды, но не совладал в борьбе с защитником "Шахтера".

35. Хоффенхайм подает угловой - Пятов выносит мяч ударом кулаками за пределы штрафной.

36. Второй подряд угловой у немцев - вновь первым на мяче оказался Пятов.

37. Еще одна опаснейшая атака гостей - Биттенкорт бил головой в упор - прямо в руки Пятову.

38. 1:2..Третий угловой подряд и... Пятов не спасает...

39. Ошибка вратаря нашей команды - Нордтвейт "перевисел" Пятова и забил гол головой.

40. Ответ горняков - удар Тайсона прямо в руки вратарю немецкой команды.

42. Игроки немецкой команды умело тормозят игру.

43. И новь ааткует Хоффенхайм - Пятов выбивает мяч в аут пытаясь разрядить обстановку.

44. Предупреждение Мораесу - грубая игра в центре поля. Абсолютно необязательный фол игрока "Шахтера".

45. Арбитр добавил 2 минуты к основному времени первого тайма.

45+1. Заброс на фланг на Бутко оказался неудачным - вратарь Бауманн начеку и перехватил мяч.

45+2. Ответная атака у немцев также не получилась.

Первый тайм окончен.

Второй тайм начался

46. Горняки развели мяч с центра поля.

47. "Шахтер" атакует и зарабатывает опасныфй штрафной - Исмаили заработал.

48. Ракицкий подал штрафной, мяч после серии рикошетов защитники Хоффенхайма выносят подальше от ворот.

49. Ответная атака Хоффенхайма обрывается крайне неточным пасом из глубины поля. Вопиющая небрежность, как для матча уровня Лиги чемпионов.

50. Пятов едва не ошибся но вовремя исправился во время опаснейшей атаки соперника - выронил мяч из рук, но вовремя подхватил его.

51. Тайсон в борьбе с двумя защитниками на вланге у ворот соперника теряет мяч.

52. Предупреждение Патрику - и опаснейший штрафной для Хоффенхайма.

53. Удар со штрафного Крмарича - мяч летит чуть выше ворот.

54. Ракицикий спасает ворота Шахтера ьпосле удара из опаснейшей позиции Биттенкурта.

55. Еще одна опасная атаки немцев - Крамарич не смог отдать хороший пас под удар сопернику.

57/ Замена в Шахтере - Коваленко вместо Болбата.

58. Тайсон после множественных рикошетов бьет по воротам - попадает в защитника.

59. И вновь Тайсон прошел по флангу и отдал пас на Мораеса. - тот не успел достать мяч, уходивший в аут.

60. Степаненко забил гол после паса Коваленко, но судья еще раньше зафиксировал положение "вне игры" у игроков донецкой команды.

61. Из выгоднейшей позиции Исмаили пробивал - мяч свалился с левой ноги - мимо.

63. Тайсон получает травму в столкновении на большой скорости с игроком "Хоффенхайма" - спешил в контраатку, которая могла быть потенциально опасной.

64. Замена у Хоффенхайма - Демирбай вместо Биттенкорта.

66. Атака горняков - Исмаили простреливает с левого фланга -кто-то из защитников выбивает мяч.

67. Вторая волна атаки - Степаненко бьет по воротам - чуть выше перекладины.

68. Демирбай подает штрафной - защитники "Шахтера" выбивают мяч подальше к центру поля.

70. Моораес не смог как следует пробить по воротам из опасной позиции, оказавшись в "объятиях" защитника "Хоффенхайма" - судья не усмотрел нарушения правил.

73. Опасный навес игрока "Хоффенхайма" в сторону штрафной площади Пятова - недопонимание игроков немецкой команды, никого в штрафной из немцев нет.

74. Исмаили опасно простреливал в штрафную, но судья ошибочно закфиксировал оффсайд у футболиста украинской команды.

75. Замена у игроков Хоффенхайма - Цубер вместо Сапаи

76. Предупреждение Ракицкому - очень грубый фол. Немцы требую у судьи удалить нашего игрока.

78. Демирбай бьет со штрафного - в стенку. Крмарич на добивании - мимо ворот.

79. Удар Тайсона - ровно туда, где стоял вратарь Хоффенхайма.

80. В ответной атаке опаснейший удар Цубера - мяч проходит рядом с крестовиной, но чуть мимо ворот.

81. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МАЙКОННННН!!!!

82. Шикарный удар с дальней дистанции бразильского игрока "Шахтера".

83. И еще одна опаснейшая атака горняков - Фогт прервал пас Тайсона на Мораеса - мяч чуть разминулся с воротами...

85. Замена у Хоффенхайма - Нельсон возле Крмарича.

Матч окончен! Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.