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Двоих игроков Хоффенхайма перед матчем с Шахтером исключили из команды

14:42, 19 сентября 2018
Футбол
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Хоффенхайм лишился двух игроков перед матчем с Шахтером / Football.ua

Тренерский штаб Хоффенхайма во главе с Юлианом Нагельсманном исключил из команды двух игроков, о чем сообщил в интервью менеджер Алекс Розен.

Причина заключается в нарушении дисциплины, хотя представитель сине-белых заверил, что ничего серьезного не произошло, сообщает SportArena со ссылкой на Bild.

По информации Bild, речь идет о защитнике Джошуа Бренете и форварде Исхаке Бельфодиле. Оба игрока не участвовали в видеосъемке команды, которая состоялась в понедельник.

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Тем самым, оба футболиста не помогут сине-белым в ближайшем матче против Шахтера. Хотя вчера главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн обращал внимание, что участие фулбека в игре с Горняками под вопросом.

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В нынешнем сезоне Бренет один раз выходил на замену, а Бельфодил дважды усиливал команду со скамейки запасных.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер — Хоффенхайм состоится сегодня в Харькове, начало — в 19:55.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер