В составе Ворсклы в Лондон на матч Лиги Европы с Арсеналом отправились 24 игрока

Игра второго по значимости футбольного евротурнира состоится в четверг, 20 сентября.

Игроки полтавской "Ворсклы" в среду утром отправились в столицу Великобритании Лондон, где уже в четверг проведут матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Соперником полтавчан станет лондонский "Арсенал", сообщает официальный сайт футбольного клуба "Ворскла".

Тренер «бело-зеленых» Василий Сачко взял с собой следующих исполнителей:

Вратари: Шуст, Ткаченко, Резник

Защитники: Сапай, Артур, Гиоргадзе, Даллку, Мартыненко, Пердута

Полузащитники: Чеснаков, Габелок, Кадимян, Кобахидзе, Кравченко, Мисик, Одарюк, Ребенок, Саков, Скляр, Шарпар

Нападающие: Сергийчук, Коломоец, Кулач, Карека

Накануне игры, вечером состоятся традиционные предматчевые встречи с масс-медиа тренеров обеих команд – Унаи Эмери и Василия Сачко, а также открытая тренировочная сессия для СМИ.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" - "Ворскла" состоится в Лондоне в четверг, 20 сентября. Начало игры - в 20.00