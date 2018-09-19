Игрок Шахтера Степаненко: Хоффенхайм играет в три защитника, это доставит неудобства

Полузащитник донецкой команды поделился своим мнением о предстоящем матче.

Сегодня в Харькове пройдет первый матч Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2018/2019, где Шахтер примет команду из Германии – Хоффенхайм.

Накануне поединка своим мнением о сопернике поделился полузащитник Шахтера Тарас Степаненко сообщает Isport.

"Очень хорошая команда. Они исповедуют прямолинейный футбол. Подопечные Нагельсманна, стараются быстро выходить в контратаки. Важно, что они играют в три защитника. Крайние защитники, постоянно подключаются в атаке, это для нас проблематично.

С другой стороны, мы играем дома, значит должны действовать первым номером. Конечно, команда соперник, нас углубленно изучила. Домашние заготовки для нас стоят особняком. Важно добыть дома, положительный результат", - заявил Степаненко телеканалу Футбол 1.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Хоффенхайм состоится в среду, 19 сентября. Начало игры в 19:55 по киевскому времени.