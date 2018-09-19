Шахтер - Хоффенхайм: где смотреть матч Лиги чемпионов
10:57, 19 сентября 2018Футбол
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Игру покажет специализированный кабельный телеканал.
Матч "Шахтера" покажут на украинском ТВ / hotology.ru
Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет немецкий "Хоффенхайм".
Матч покажет специализированный кабельный телеканал "Футбол 2".
Игре будет предшествовать включение из специальной студии, где эксперты оценят шансы горняков и их соперников перед матчем. А сразу после игры эксперты подведут итоги матча. Предматчевая студия "Ночь Лиги чемпионов" будет работать с 18.45 до 19.50, а послематчевая - с 21.50 до 22.45.
Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Хоффенхайм" начнется в Харькове на ОСК "Металлист" в 19.55.
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