Шахтер - Хоффенхайм: где смотреть матч Лиги чемпионов

Игру покажет специализированный кабельный телеканал.

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет немецкий "Хоффенхайм".

Матч покажет специализированный кабельный телеканал "Футбол 2".

Игре будет предшествовать включение из специальной студии, где эксперты оценят шансы горняков и их соперников перед матчем. А сразу после игры эксперты подведут итоги матча. Предматчевая студия "Ночь Лиги чемпионов" будет работать с 18.45 до 19.50, а послематчевая - с 21.50 до 22.45.

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Хоффенхайм" начнется в Харькове на ОСК "Металлист" в 19.55.