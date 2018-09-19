Шахтер является фаворитом на ставках букмекерских контор в матче с Хоффенхаймом

Сегодня горняки стартуют в самом престижном еврокубковом турнире - Лиге чемпионов.

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет немецкий "Хоффенхайм".

Аналитики букмекерских контор считают "Шахтер" фаворитом игры, сообщается на специализированном портале BetExplorer.

Портал собрал данные 22 ведущих букмекерских контор мира и вывел средний коэффициент. На победу горняков ставки принимаются из расхода 1,94 к 1, на ничью - 3,77 к 1, а на победу немецкой команды - 3,90 к 1.

Матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" запланирован в расписании в первом временном слоте УЕФА на сегодняшний игровой день и начнется в 19.55 по киевскому времени.