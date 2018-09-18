"Ливерпуль" обыграл ПСЖ в стартовом туре Лиги чемпионов (результаты всех матчей)
В Европе состоялись очередные шесть матчей 1-го тура Лиги чемпионов, где в центральной игре английский "Ливерпуль" обыграл французский "Пари-Сен-Жермен".
Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Голы в середине первого тайма забили Дэниэль Старридж и Джеймс Мильнер (с пенальти), в то время как парижане сумели ответить лишь голом Томаса Менье.
Но, во втором тайме, Киллиан Мбаппе сумел забить второй гол за ПСЖ и вырвать ничью. Тем не менее, уже в добавленное арбитром время, на 90+2 минуте, Роберто Фирминьо забил победный гол в составе "Ливерпуля".
Это был центральный матч второй сессии матчей сегодняшнего дня Лиги чемпионов.
Как известно, с нынешнего сезона матчи начинаются в 19.55 (две игры) и 22.00 (шесть матчей) по киевскому времени.
Лига чемпионов.
1-й тур.
"Барселона" - ПСВ - 4:0
"Интер" - "Тоттенхем" - 2:1
"Шальке" - "Порто" - 1:1
"Галатасарай" - "Локомотив" - 3:0
"Ливерпуль" - ПСЖ - 3:2
"Црвена Звезда" - "Наполи" - 0:0
"Монако" - "Атлетико" - 1:2
"Брюгге" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:1