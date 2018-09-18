"Ливерпуль" обыграл ПСЖ в стартовом туре Лиги чемпионов (результаты всех матчей)

Игра на знаменитом стадионе "Энфилд Роуд" завершилась со счетом 3:2.

В Европе состоялись очередные шесть матчей 1-го тура Лиги чемпионов, где в центральной игре английский "Ливерпуль" обыграл французский "Пари-Сен-Жермен".

Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Голы в середине первого тайма забили Дэниэль Старридж и Джеймс Мильнер (с пенальти), в то время как парижане сумели ответить лишь голом Томаса Менье.

Но, во втором тайме, Киллиан Мбаппе сумел забить второй гол за ПСЖ и вырвать ничью. Тем не менее, уже в добавленное арбитром время, на 90+2 минуте, Роберто Фирминьо забил победный гол в составе "Ливерпуля".

Это был центральный матч второй сессии матчей сегодняшнего дня Лиги чемпионов.

Как известно, с нынешнего сезона матчи начинаются в 19.55 (две игры) и 22.00 (шесть матчей) по киевскому времени.

Лига чемпионов.

1-й тур.

"Барселона" - ПСВ - 4:0

"Интер" - "Тоттенхем" - 2:1

"Шальке" - "Порто" - 1:1

"Галатасарай" - "Локомотив" - 3:0

"Ливерпуль" - ПСЖ - 3:2

"Црвена Звезда" - "Наполи" - 0:0

"Монако" - "Атлетико" - 1:2

"Брюгге" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:1