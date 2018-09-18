"Барселона" и "Интер" выиграли первые матчи Лиги чемпионов нового сезона

В новом сезоне матчи начинаются в 19.55 и 22.00 по киевскому времени.

В Барселоне и Милане завершились первые матчи 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА нового сезона, в которых "Барселона" с крупным счетом обыграла голландский ПСВ из Эйндховена, а "Интернационале" обыграл английский "Тоттенхэм".

Матч в Барселоне завершился со счетом 4:0, а в Милане - 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Главным героем дня стал звездный форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого три гола.

А в Милане, уже в добавленное арбитром время, на 90+2 минуте, забил Матиас Весино.

Еще 6 матчей сегодняшнего игрового дня начнутся в 22.00 по киевскому времени.