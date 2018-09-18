Экс-игрок сборной Украины Ващук: Шахтер – фаворит матча с Хоффенхаймом

Специалист предрекает успешный старт сезона на евроарене донецкой команде.

Экс-защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук считается, что донецкий "Шахтер" выиграт матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов у немецкого "Хоффенхайма".

Свое мнение Ващук озвечил в интервью Команде 1:

«Комфортное преимущество Шахтера перед Динамо в чемпионате позволяет команде Паулу Фонсеки спокойно себя чувствовать. В такой ситуации горнякам легче концентрироваться, по крайней мере, на ближайшем поединке против Хоффенхайма, в котором донетчане, на мой взгляд, являются фаворитами. У Шахтера более опытная команда для турнира такого ранга.

Кроме того, горняки играют дома, поэтому наверняка будут атаковать. Бразильцы Шахтера не любят особо обороняться, потому мы увидим атакующий футбол. А вообще, считаю, что у украинской команды есть все предпосылки для успешного выступления в нынешней Лиге чемпионов и прохода в следующий раунд соревнований», - отметил Ващук..

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится в среду,, 19 сентября, а Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 19.55.