Начата продажа билетов на матч Лиги наций Украина — Чехия - от 50 до 500 гривен

Национальная сборная Украины продолжает свои выступления в Лиге наций, где после двух туров наша команда единолично возглавляет группу B1.

Федерация футбола Украины объявила об открытии онлайн-продаж билетов на матч Лиги наций Украина - Чехия.

Реализация билетов в кассах ОСК «Металлист» начнется со следующей недели, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

На данный момент купить билеты можно On-line на сайте esport.in.ua:

Одно лицо может приобрести не более четырех билетов.

Для приобретения билетов необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона и электронный адрес всех лиц, на которых покупаются билеты.

В случае, если билеты покупаются на лицо в возрасте до 16-ти лет, указываются данные свидетельства о рождении.

После совершения процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого лица отдельно.

Также билеты можно будет приобрести в кассах стадиона ОСК «Металлист»:

Приобрести билеты можно по любому документу, удостоверяющему личность. При себе нужно иметь оригинал собственного документа и ксерокопию документов остальных лиц (не более трех), на которых покупаются билеты.

В ФФУ предупреждают: остерегайтесь подделок! С целью защиты билетов на каждом из них нанесена голограмма с логотипом Федерации футбола Украины. А также напоминают, что продавать и передавать болельщикам билеты любым иным образом запрещено. Билеты обмену и возврату не подлежат.

Для входа на стадион необходимо иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность. В случае утраты или повреждения билета дубликат не выдается, а средства не возвращаются.

Стоимость билетов составляет 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 450, 500 грн.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2018 года в 21.45 в Харькове на ОСК «Металлист» начнется матч 3-го тура Лиги наций Украина — Чехия