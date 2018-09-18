Роналду получил первую копию онлайн-игры FIFA 19
15:57, 18 сентября 2018Футбол
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Игрок Ювентуса и сборной Португалии стал "лицом" игры и первым ее протестирует.
Роналду первым протестирует онлайн-игру FIFA 19 / instagram.com
Криштиану Роналду на своей странице в Instagram выложил фото, где представил первую в мире копию FIFA 19.
Разработчик игры EA Sports специально предоставил ее Роналду первым до официального выхода игры в мир, сообщает SportArena.
«Спасибо EA Sports за первую в мире копию FIFA 19. Присоединяйтесь ко мне в игре», — написал Криштиану.
Именно форвард Ювентуса изображен на официальной обложке новой версии FIFA. Также его лицо можно увидеть во время загрузки игры.
Официальная дата выхода новой версии онлайн-игры FIFA 19 — 28 сентября.
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