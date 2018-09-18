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Роналду получил первую копию онлайн-игры FIFA 19

15:57, 18 сентября 2018
Футбол
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Роналду первым протестирует онлайн-игру FIFA 19 / instagram.com

Разработчик игры EA Sports специально предоставил ее Роналду первым до официального выхода игры в мир, сообщает SportArena.

«Спасибо EA Sports за первую в мире копию FIFA 19. Присоединяйтесь ко мне в игре», — написал Криштиану.

Именно форвард Ювентуса изображен на официальной обложке новой версии FIFA. Также его лицо можно увидеть во время загрузки игры.

Официальная дата выхода новой версии онлайн-игры FIFA 19 — 28 сентября.

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Теги: #ФИФА#Криштиану Роналду