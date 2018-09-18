В Харькове в день матча «Шахтер» - «Хоффенхайм» порядок обеспечат 800 полицейских

Матч начнется 19 сентября в 19:55 на стадионе «Металлист».

В Харькове в день проведения матча Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и немецким «Хоффенхаймом» охрану общественного порядка будут обеспечивать 800 полицейских.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, спортивное мероприятие посетят порядка 35 тысяч болельщиков, 200 из которых - немецкие футбольные фанаты.

По сведениям полиции, охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 600 сотрудников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии. В усиленном патрулировании города также будут задействованы курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Работники полиции предупреждают водителей о том, что после 18:00 на улицах Плехановской, Храмова и переулке Власовском будет временно прекращено движение автотранспорта. Также полицейские призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в 19:55 на стадионе «Металлист» в Харькове начнется матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами «Шахтер» (Донецк) и «Хоффенхайм» (Германия).