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Сборная Чехии по футболу получила нового тренера после поражения от Украины в Лиге наций

15:07, 18 сентября 2018
Футбол
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Ярослав Шилгавы будет руководить командой Чехии во время матча с Украиной. / twitter.com/ceskarepre_cz

Об этом было объявлено во вторник на пресс-конференции в Праге, сообщается на официальной странице Чешского футбольного союза в Facebook

Именно этот специалист привезет сборную Чехии на ответный матч Лиги наций в Украину. Игра состоится 16 октября.

Шилгавы сменил на посту наставника чешской сборной Карела Яролима, который был уволен после двух поражений команды подряд. В сентябре сборная Чехии сначала уступила в официальном матче Лиги наций сборной Украины (1:2), а затем потерпела разгромное поражение от команды России со счетом 1:5.

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Теги: #Лига наций УЕФА#матч Чехия - Украина