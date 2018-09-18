Сборная Чехии по футболу получила нового тренера после поражения от Украины в Лиге наций

Команду возглавил Ярослав Шилгавы.

Ярослав Шилгавы назначен новым главным тренером сборной Чехии по футболу.

Об этом было объявлено во вторник на пресс-конференции в Праге, сообщается на официальной странице Чешского футбольного союза в Facebook

Именно этот специалист привезет сборную Чехии на ответный матч Лиги наций в Украину. Игра состоится 16 октября.

Шилгавы сменил на посту наставника чешской сборной Карела Яролима, который был уволен после двух поражений команды подряд. В сентябре сборная Чехии сначала уступила в официальном матче Лиги наций сборной Украины (1:2), а затем потерпела разгромное поражение от команды России со счетом 1:5.