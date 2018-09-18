Сборная Чехии по футболу получила нового тренера после поражения от Украины в Лиге наций
15:07, 18 сентября 2018Футбол
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Команду возглавил Ярослав Шилгавы.
Ярослав Шилгавы будет руководить командой Чехии во время матча с Украиной. / twitter.com/ceskarepre_cz
Ярослав Шилгавы назначен новым главным тренером сборной Чехии по футболу.
Об этом было объявлено во вторник на пресс-конференции в Праге, сообщается на официальной странице Чешского футбольного союза в Facebook
Именно этот специалист привезет сборную Чехии на ответный матч Лиги наций в Украину. Игра состоится 16 октября.
Шилгавы сменил на посту наставника чешской сборной Карела Яролима, который был уволен после двух поражений команды подряд. В сентябре сборная Чехии сначала уступила в официальном матче Лиги наций сборной Украины (1:2), а затем потерпела разгромное поражение от команды России со счетом 1:5.
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