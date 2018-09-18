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Пять игроков Шахтера готовятся к игре ЛЧ с Хоффенхаймом по индивидуальной программе

13:26, 18 сентября 2018
Футбол
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"Шахтер" заканчивает подготовку к стартовому матчу Лиги чемпионов / shakhtar.com

Сегодня вечером команда вылетит из Киева в Харьков, где уже завтра состоится матч, сообщает официальный сайт горняков.

По отдельной программе работали травмированные Дентиньо, Веллингтон Нем, Иван Ордец, Максим Малышев и Вячеслав Танковский. Все остальные футболисты готовятся выйти завтра на поле ОСК «Металлист».  

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится в среду в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 19.55.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер