Пять игроков Шахтера готовятся к игре ЛЧ с Хоффенхаймом по индивидуальной программе
13:26, 18 сентября 2018Футбол
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Шахтер проведет дебютный матч Лиги чемпионов уже в среду.
"Шахтер" заканчивает подготовку к стартовому матчу Лиги чемпионов / shakhtar.com
Утром 18 сентября «оранжево-черные» провели заключительную тренировку перед матчем с немецким «Хоффенхаймом».
Сегодня вечером команда вылетит из Киева в Харьков, где уже завтра состоится матч, сообщает официальный сайт горняков.
По отдельной программе работали травмированные Дентиньо, Веллингтон Нем, Иван Ордец, Максим Малышев и Вячеслав Танковский. Все остальные футболисты готовятся выйти завтра на поле ОСК «Металлист».
Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится в среду в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 19.55.
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