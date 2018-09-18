Пять игроков Шахтера готовятся к игре ЛЧ с Хоффенхаймом по индивидуальной программе

Шахтер проведет дебютный матч Лиги чемпионов уже в среду.

Утром 18 сентября «оранжево-черные» провели заключительную тренировку перед матчем с немецким «Хоффенхаймом».

Сегодня вечером команда вылетит из Киева в Харьков, где уже завтра состоится матч, сообщает официальный сайт горняков.

По отдельной программе работали травмированные Дентиньо, Веллингтон Нем, Иван Ордец, Максим Малышев и Вячеслав Танковский. Все остальные футболисты готовятся выйти завтра на поле ОСК «Металлист».

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится в среду в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 19.55.