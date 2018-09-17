Игрок Хоффенхайма Биттенкурт: 0:0 в игре с Шахтером не будет, будет атакующий футбол

Полузащитник немецкой команды дал свой прогноз на игру Лиги чемпионов.

Бразило-немецкий полузащитник Хоффенхайма Леонардо Биттенкурт рассказал чего ожидает от встречи с Шахтером и противостояния со своими соотечественниками на поле.

- Не могу дождаться этой игры, и вообще начала Лиги чемпионов. Для меня, Тайсон –лучший исполнитель очень сильного коллектива. Но мы будем хорошо подготовлены к Шахтеру, - сказал игрок в разговоре с Football.ua.

На вопрос, знаете ли игрок кого-нибудь из бразильцев "Шахтера" лично, заметил: "Когда я играл за дортмундскую Боруссию с донецкой командой, мне довелось провести некоторое время с бывшим горняком Дугласом Костой на допинг-контроле. Знаю, что он, а также, например, Фред, были выдающимися игроками в истории Шахтера. Но из нынешнего состава не знаю лично никого".

Говоря о возможном исходе матча, игрок заметил: "У нас не так много бразильских футболистов, но мы играем в такой же атакующий футбол. Поэтому, нет, 0-0 не будет. Ожидаю очень интересный матч и, вероятно, несколько голов".

А говоря о фаворитах группы Биттенкурт отметил: "МанСити" – самый именитый в этой группе, а мы являемся претендентом, поскольку участвуем в данном турнире впервые. Тем не менее, наша цель – финишировать вторыми в этой группе, ожидаю очень тяжелые матчи, особенно с "Шахтером".

"Это будет мой первый матч в Лиге чемпионов – конечно, я действительно с нетерпением жду этой игры! Шахтер выступает в этом турнире почти каждый год, поэтому он должен быть фаворитом. Тем не менее, мы уверены в себе и хотим хорошо начать в данной группе", - подытожил футболист Хоффенхайма.

Напомним, матч Шахтер — Хоффенхайм пройдет в Харькове на ОСК Металлист 19 сентября. Начало игры в 19.55.