Игрок Реала Бэйл об уходе Роналду: атмосфера в команде стала более расслабленной

С уходом португальца "Реал" заработал как единый механизм, считает Гарет Бэйл.

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал об изменениях в команде после ухода форварда Криштиану Роналду, который этим летом перешел в туринский «Ювентус» после девяти лет в стане Королевского клуба.

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«После ухода из клуба такого большого игрока всё будет немного по-другому. Возможно, теперь атмосфера стала более расслабленная, чем была ранее. Думаю, сейчас мы в большей степени команда, потому что работаем как единый механизм, а не играем на одного футболиста», - цитирует Бэйла Daily Mail.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 4-х матчах испанской Примеры, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.