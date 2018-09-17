Динамо и Ворскла узнали арбитров на матчах 1-го тура Лиги Европы

На матче "Динамо" - "Астана" будет работать бригада судей из Турции, поединок "Арсенал" - "Ворскла" обслужат бельгийцы.

Стали известны судейские назначения на матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром матча «Динамо» – «Астана» будет турок Халис Озкахья. Ему будут помогать лайнсмены Джейхун Сесигюзель и Хакан Емискен. Дополнительные ассистенты – Али Палабийик и Алпер Улусой. Четвертым арбитром будет Керем Эрсой.

Окзахья ранее уже работал на матче «Динамо» главным арбитром. В 2013 году он судил встречу группового этапа Лиги Европы с швейцарским «Туном» (3:0).

Также 38-летний турок обслуживал матчи Украина – Узбекистан (2:0), Украина U-21 – Германия U-21 (0:3) и «Атлетик» – «Заря» (0:1).

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На матче «Арсенал» – «Ворскла» главным арбитром будет бельгиец Барт Вертентен.

Его ассистентами будут Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Дополнительными ассистентами назначены Лоренс Виссер и Брам ван Дриссхе. Четвертый арбитр – Ив де Нев.

Вертенен в прошлом сезоне работал на двух матчах украинских команд. В Лиге Европы 30-летний бельгиец судил матч «Динамо» – «Скендербеу» (3:1), в котором поставил пенальти в ворота албанцев. Также он был главным арбитром товарищеской встречи Украина – Япония (2:1) в этом году.

Матчи «Динамо» и «Ворсклы» пройдут в четверг, 20 сентября. Киевляне начнут встречу в 20.00, полтавчане – в 22.00.