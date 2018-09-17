УЕФА назначил арбитра матча Лиги чемпионов Шахтер - Хоффенхайм

Игру обслужит датчанин Якоб Келет.

Датский арбитр Якоб Келет назначен главным судьей на матче группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Хоффенхаймом».

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Ассистентами Келета будут Ларс Хуммельгор и Хейне Соренсен. Четвертый арбитр –Кристиан Бриксен. Дополнительными ассистентами назначены Михаэль Тюкгор и Йенс Мое.

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Якоб Келет раньше работал главным арбитром на трех матчах с участием украинских клубов. В 2012 году он обслуживал матч второго раунда квалификации Лиги Европы «Металлург» Донецк – «Челик» Никшич (7:0). В 2016 году он был главным арбитром встречи группового этапа Лиги Европы «Заря» – «Фейеноорд» (1:1), в котором поставил в ворота голландцев пенальти, а также удалил игрока соперника луганчан. В прошлом сезоне 38-летний арбитр обслуживал матч квалификации Лиги Европы «Маритиму» – «Динамо» (0:0), в котором удалил Евгения Хачериди.

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Хоффенхайм» состоится в среду, 19 сентября. Начало - в 20.00.