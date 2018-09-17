Ярмоленко был выбран лучшим игроком матча Вест Хэма против Эвертона

Украинец победил с большим отрывом в голосовании болельщиков своего клуба.

Лондонский "Вест Хэм" по итогам матча против "Эвертона" (3:1) в английской Премьер-лиге провел в официальном твиттере голосование за лучшего игрока.

Украинец Андрей Ярмоленко победил с большим отрывом (49%), опередив защитника Деклана Райса (29%), форварда Марко Арнаутовича (15%) и хавбека Педро Обьянга (7%).

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Напомним, что 28-летний украинский футболист накануне оформил дубль, впервые выйдя в стартовом составе в матче АПЛ. До этого Андрей Ярмоленко в 4-х поединках АПЛ выходил только на замену, все их "Молотобойцы" проиграли.Гол Ярмоленко стал первым для украинских футболистов в английской Премьер-лиге за последние 10 лет.