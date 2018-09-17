Хацкевич не планирует уходить из Динамо: чувствую доверие президента (видео)

"Динамо" забило лишь 6 голов в УПЛ, что является одним из худших показателей в чемпионате.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после ничейного матча против луганской "Зари" (1:1) в рамках 8-го тура УПЛ прокомментировал слухи о своей отставке.

"После предыдущего матча с "Карпатами" мы поговорили с президентом "Динамо" и решили, что не нужно давать повода для таких разговоров. Нужно терпеть и работать дальше", - отметил Хацкевич в интервью программе "Профутбол".

Наставник "бело-синих" считает, что у него по-прежнему есть кредит доверия от Игоря Суркиса.

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"Мы продолжаем строить команду. Доверие и со стороны президента, и со стороны игроков я чувствую. Я своим подопечным тоже доверяю, команда управляемая и через работу будет только расти".

Отметим, что после восьми туров "Динамо" находится на третьем месте в УПЛ, уступая по набранным очкам "Шахтеру" и "Александрии". При этом команда забила лишь 6 голов, что является одним из худших показателей в чемпионате (меньше результативность - только у аутсайдера киевского "Арсенала").

"Мы понимаем, что есть проблема. В атаке у нас молодые игроки. Мячом владеем много, но взаимопонимание между футболистами не на том уровне, на котором хотелось бы", - заявил Александр Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье "Динамо" допустило очередную осечку в Премьер-лиге, сыграв вничью с "Зарей".