Игрок Динамо Вербич: Хацкевич - хороший тренер, мы его поддерживаем (видео)

Один из лидеров "Динамо" прокомментировал очередной неудачный поединок в УПЛ.

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич считает Александра Хацкевича хорошим тренером, несмотря на ничью с «Зарей» (1:1) в 8-м туре УПЛ.

«Все постоянно ожидают от нас побед. Это был тяжелый матч, потому что «Заря» дома играет очень хорошо. Считаю, что мы контролировали игру на протяжении 85 минут. Только на последних пяти минутах первого тайма мы были менее сконцентрированы. Не знаю, почему так случилось, но наша игра была плохой в тот момент, и мы пропустили гол.

Конечно, мы поддерживаем главного тренера. Хацкевич – хороший тренер, все зависит от футболистов на поле», – сказал Вербич в эфире программы «Профутбол».

Напомним, "Динамо" допустило очередную осечку в чемпионате Украины, сыграв вничью на выезде с "Зарей" (1:1).